紐約堪稱全球美食之都，然而有一道知名菜餚未來將從菜單上消失，那就是鵝肝。

紐約市議會今天以壓倒性票數，通過將從2022年起禁售這道法國珍饈。

國會議員認為，為滿足人類口腹之慾而逼迫鴨鵝將肝臟養肥，是很殘忍的事。

這項法律將自2022年10月起生效，禁止任何組織銷售、提供甚至是處理鵝肝。

違者每次違規將被罰500到2000美元（約新台幣1萬5196元到6萬784元）。

紐約市議會以42票贊成、6票反對通過議案後，動物維權團體「支持動物權利選民」（Voters for Animal Rights）成員杜明奎（Matthew Dominguez）告訴法新社：「這對紐約市動物權利而言是歷史性的一天。」

不過，鵝肝農民大喊不公，揚言將採取法律行動。紐約州一大鵝肝生產商哈德遜谷鵝肝（Hudson Valley Foie Gras）共同創辦人兼總經理雅納（Izzy Yanay）說：「我們將在法院給他們難堪。」

雅納還說，這項禁令將嚴重衝擊她的公司。她說：「我旗下有400人為我工作了30年，他們將面臨悲劇。」

美國最高法院今年1月在加州維持類似禁令，為長達15年的纏訟畫下句點，而紐約州這條法律需由市長白思豪（Bill de Blasio）簽署才能生效。

鵝肝農民聲稱他們的生產作業並不殘忍，是運動人士誇大了動物承受的苦難。

他們說，他們餵食鴨鵝的玉米量，並未超過牠們自己食用的量。但反對者對此提出異議，稱使用餵食管就是不人道的行為。

全球目前已有數國禁止生產鵝肝，包括英國等。鵝肝產業正在探索替代方法，尋找不需利用強迫餵食手段生產鵝肝的辦法。

(中央社)