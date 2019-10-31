世界大賽由太空人對上國民，這場比賽舉世關注，休士頓知名富商「床墊麥克」麥克因維爾（Jim McIngvale）更是場場全心投入，他投入的不只是時間和熱情，還有更多白花花的銀子。麥克因維爾總計16次投注太空人奪冠的金額逼近1200萬美金(約3億6500萬)，若太空人拿下世界大賽冠軍，可以助他贏回2000萬(約6億740萬)美元，可惜最後付諸東流。

麥克因維爾是休士頓家具行富商，同時也是知名慈善家，曾幫助過不少人，因為大筆投注太空人獲勝成為場邊焦點。他不僅豪賭挺太空人，在2017年就曾推出只要太空人封王，消費者購買3000美元以上床墊都全額退款，該年太空人奪下隊史首冠，麥克因維爾因此付出約1300萬美元。

今年麥克因維爾同樣推出促銷活動，彷彿要把促銷成本拿回來般，他這次瘋狂下注16次，從10月1日下注350萬美元起，陸陸續續投注約1160萬，若太空人再度奪下世界大賽冠軍，他將拿回約2000萬美金的鉅款。

「我相信太空人，我整年都在看他們比賽。」麥克因維爾對太空人充滿信心，同時也不忘推銷自己家的床墊，「我把獎金和彩票都放在我的床墊下，我家的床墊真材實料，非常厚，我想抬起來都很困難。」

休士頓家具行富商麥克因維爾（Jim McIngvale）是太空人球迷。（截自Scarlet Pearl Casino推特）

(中時電子報)