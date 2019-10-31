警界收賄醜聞、高雄市警局前三民二分局長李世昌收受電玩業者賄款案，重要關係人、時任專勤組副組長林振宏31日高雄高分院二審宣判，駁回上訴，維持一審16年有期徒刑、褫奪公權6年。林振宏現場喊冤，強調李世昌為了脫罪減刑才拖他下水，賄款一半是給了楊姓小三做安家費，他一定堅持上訴。

一審判決指出，李世昌於2010年12月25日起至2013年1月28日任職高雄市警局行政科專勤組長時，綜理電玩、色情取締工作，自2011年3月間起至2012年11月間，按月收受高雄市大樹、鳳山、橋頭、阿蓮、岡山、仁武、鳥松、大寮、前鎮、林園、大社、彌陀等區共30家賭博電玩業者賄款，透過白手套、離職警員葉嘉雄交付每月40至80萬元不等，前後共計收賄21次，總計1144萬元。

當時，李世昌強調將半數賄款分給林振宏，兩人各拿572萬元，白手套葉男則拿到12萬元酬勞。事件爆發後，李世昌因自白犯罪並繳回全部犯罪所得，依貪污治罪條例、證人保護法減輕其刑，今年2月最高法院將其原判8年、改判為6年4月，褫奪公權2年，不法所得572萬元沒收，判決後已入獄服刑。

林振宏今日聆聽宣判後相當不平，他表示，警方監聽李世昌通話的通聯紀錄內都清楚記載，李世昌坦承部分的賄款都給了楊姓小三，為何此事一審時都沒提及？林振弘另強調，當初李世昌私下與電玩業者聚餐、談及收賄一事，內容只有他們自己清楚。檢警偵辦時，白手套也根本沒提及他的名字，根本就是李世昌為了脫罪、減輕刑責，才把他拖下水。

一審法官認為，李世昌為了確保特定電玩業者不被取締，疏通掌握臨檢名單的關鍵人物、時任專勤組副組長林振宏。林振宏當時對此矢口否認，反指李世昌狹怨報復、誣陷他，對於收賄一事權盤口刃。

另，一審時裁定沒收、林振宏與太太及未成年子女可疑財產1019餘萬元，此部分於二審時遭法官撤銷。

(中時 )