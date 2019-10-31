為迎接2020台灣燈會倒數100天，今（31）日晚間於台中公園，由台中市長盧秀燕親自主持點燈儀式，公園內打造「光影遊樂園」，規劃大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，每晚6至10時亮燈，展期自10月31日展至11月10日止，為期11天；副燈區12月21號、主展區2月8號點燈。

2020台灣燈會將在台中后里花博園區、文心森林公園舉行，台中市政府率先在台中公園推出「倒數100活動」，布置以台中故事為主題的設計彩燈，一到夜間點燈，五彩繽紛的燈籠及彩繪花燈牆、光彩奪目，遊客大呼：「好玩又好拍！」，成為夜景新熱點。

點燈首日10月31日適逢萬聖節，警方預估將有大量人、車潮湧入，下午在台中公園旁道路實施交通管制疏導，16時開放民眾彩繪燈籠、另有「限定彩蛋」活動，民眾變裝到場還能拿到限量萬聖禮。

台中公園湖心亭建造超過百年歷史，迎接2020台灣燈會「倒數100天、從心啟動」象徵從湖「心」亭重新啟動，打造光影藝術將歷史悠久的台中公園點綴的美輪美奐，與創新玩味結合，別具一番風味。

台中市警二分局呼籲，避免車潮壅塞，建議民眾多利用大眾運輸工具參與活動，保持周邊交通順暢；另遊客謹慎保管自身財物，避免不慎遺失或失竊，扶老攜幼應多留意，避免被人潮沖散。

(中時 )