士林地檢署偵辦代檢黃牛行賄桃園鴻湧、維邦以及台中特威力代驗廠，今早持續訊問，鴻湧黃姓、維邦呂姓、特威力紀姓負責人，今天凌晨檢察官已對王姓、郭姓代檢黃牛諭令20萬元交保，其他10人分別1萬到10萬不等，檢方現正偵訊3名代驗廠負責人。

據了解「代檢黃牛」長久以來都知道工程行沒錢買新車，不斷改裝車體，才能應付工程需求，全部身家財產投資在泵浦車上，一但驗車不過，將會面臨公司倒閉危機，幾百萬的現金消失不見，黃牛熟知驗車規定便見縫插針，原本的檢驗費半年1次只要600元，卻收取6萬元以上的代驗費，工程行也只好無奈接受。

針對泵浦車驗車，涉案3間代驗廠每天能驗4、5台，並且透過特定的檢驗員放水，黃牛再將收取的高額費用，並將現金交給檢驗員，讓超重、年限過高的泵浦車順利過關。

檢察官對王姓、郭姓黃牛夫妻諭令20交保，並根據公路總局的資料，將詢問代驗廠負責人，預計中午過後將會依貪汙罪、偽造文書罪對代驗廠負責人做出強制處分。

(中時 )