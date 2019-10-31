交通部長林佳龍提出救觀光「三支箭」，包括加速升格觀光署、制定2030年觀光白皮書、年底召開全國觀光會議。據了解，觀光白皮書最終版已大致完成，目標設定為2030年國際旅客達2000萬人次、國旅2.5億人次、觀光產值1.2兆元，報告預計於11月底出爐。

林佳龍表示，升格觀光署朝野已有共識，屆時其編制員額與可用預算都能增加。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，今年可能無法順利通過法案，預計最快要下個會期、明年2月才有機會。

黃正聰表示，白皮書內擬定將觀光局人力擴編、預算增加，預計增加100餘名員額，並將國旅組、資訊室等，納入正式編組；預算部分則以增加國際行銷預算為主，約從20億元增至40億元。此外，交通部有運研所，作為政策研究單位，未來觀光局也應設置類似單位，協助研擬觀光政策、培養人才。

而未來10年內觀光局駐外單位也會持續增加，過去吉隆坡辦事處主管馬來西亞、印尼、菲律賓，但這三個市場旅客約有100萬人次，光憑一個辦事處無法應付，因此應會在菲律賓設置駐外辦，印尼辦事處則會擴編。

不過，白皮書內並未提及要再實施國旅補助，應會視當時情況再決定是否挹注。但報告會針對旅遊淡旺季、離尖峰時間旅客量落差過大的問題，提出相關因應作法，如教育部將中小學戶外教學從每年一次增為每年兩次等，就可有效解決平日觀光冷清的情況。

黃正聰表示，今年5、6月舉辦北中南東觀光巡迴論壇，7月邀集觀光業者餐會，而因12月初將召開全國觀光會議，會上各大業者將針對白皮書討論，因此白皮書預計11月底就會出爐，目前雛型已大致擬定，僅剩定案、上呈觀光局與交通部等手續。

(中時 )