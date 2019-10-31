國民黨今日舉行記者會，痛批蔡英文政府的傲慢與「失政」，韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋指出，蔡英文正帶領她的傲慢團隊走向獨裁貪腐，並破壞從媒體、司法、監察院到立法院所有監督蔡英文的民主機制，希望大家一起守護監督政府的機制。韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千痛批民進黨政府推動中共代理人法，質疑是否也要訂美國、日本代理人法？

周錫瑋表示，蔡政府設法讓媒體產生寒蟬效應，並破壞司法檢調制度，從推動中共代理人修法、東廠到整肅管中閔，民進黨修理人可以不經正常審判改由部會機關代理，相對的總統專機走私菸可照著總統意志辦、法務部長讓陳水扁在外面到處跑。立法院只要蔡英文決定的法律不管是否違憲都強行通過，民進黨立委不敢有異議。

孫大千表示，民進黨執意要強行推動中共代理人法，未來將成為民進黨打擊政敵追殺異己羅織罪名的空白起訴書，以後跟民進黨意見不同，就會被安上代理人帽子。過去民進黨政治人物緊抱美國、日本大腿，算不算美國日本代理人？將來是否該立一部美國代理人法與日本代理人法？

另外針對昨天台北地院判決員警要為處理太陽花賠百萬元，孫大千質疑未來是否抗議民眾想怎樣做都可以？可以癱瘓國民日常生活、佔領民進黨中央黨部、總統府、行政院？他呼籲台北市府力挺台北市警察局，針對判決上訴。

藍委陳宜民則指出，2016年9月1日蔡英文曾對媒體表示她可以講話但 媒體不可以提問，這種趾高氣揚的態度讓陳明通與徐國勇有樣學樣不尊重第四權。接著他舉例蔡英文的種種前後不一言論，包括曾說未來一中唯一選擇，後來拒絕承認九二共識；過往宣稱當總統不該用訴訟證明事情，如今卻為了論文告人；昔日說以中華台北參加世界衛生大會是矮化，2016年又改口。周錫瑋也透露，蔡英文曾透過他希望向宋楚瑜討論「一中屋頂」的架構。

國民黨副發言人黃心華表示，未來國民黨文傳會每周四都會召開蔡政府「失政」記者會，針對傲慢、無能、酬庸、濫權等面向。

另外被詢及朱立倫是否會接任韓國瑜全國競選總部主委，以及國民黨前主席連戰是否將於11月8日設宴邀請馬英九與朱立倫，孫大千表示2020改變台灣是全體國民黨政治人物共同理想，基於此大方向，相信所有黨內有志之士會一起團結達成目標，感謝連戰等前主席，他們一直積極推動黨內相關整合，競選總部人事會在未來報告。

(中時 )