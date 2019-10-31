經台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強檢查，32歲的蔡姓患者腫瘤長在左乳左上側，有個一公分的惡性腫瘤。（馮惠宜攝）

怎麼可能？！乳癌手術治療後，竟然可以雙峰從A提升到B，台中一名才藝老師今年5月間發現左側腋下有一公分硬塊，經檢查確診為乳癌一期，考量為患者保留外觀，醫師透過內視鏡摘除左乳全部的乳房組織並進行重建，術後她很滿意擁有傲人雙峰，直稱醫師就是她的再世父母。

32歲蔡小姐是珠心算老師，和先生育有一名可愛的三歲女兒，因過去曾發現有良性纖維囊腫，今年5月間摸到左乳近腋下有硬塊，經台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強檢查確診是一期一公分惡性腫瘤。

洪志強說，蔡小姐的腫瘤離乳癌相當遠，可以採部分保留合併放射治療降低復發率，再配合化療，但由於她仍在工作術後20次的放療對她相當不便，在討論後採左乳全摘保留乳頭，並立即進行重建，透過內視鏡手術摘除左乳全部乳房組織後，由整型外科醫師在健康的右乳填入100CC矽膠，並在左乳填入200CC的矽膠。

如今蔡小姐對這樣的治療計畫相當滿意，她回診時還告訴醫師，幸好當初有作重建，還給她原生父母沒有給足的胸部。

洪志強指出，術後重建讓年輕女性可以保有外觀，有助其自信心，也不影響到每年追蹤做超音波，對於患者抗癌之路有正向的影響。

(中時 )