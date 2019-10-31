火箭與巫師31日上演瘋狂飆分大戰！靠著「大鬍子」哈登單場轟下59分，其中包含最後2.4秒的致勝罰球，「忍者龜」韋斯布魯克也拿加盟火箭第2次大三元，火箭最後以159比158逆轉險勝地主巫師，有驚無險拿下本季第3勝(1敗)。

儘管身為地主的巫師，末節一度擴大領先到10分之多，可是哈登持續飆分，搭配火箭隊友提供掩護火力，打到最後58.6秒，艾瑞克戈登的三分命中，幫助火箭反以153比152超前，巫師連忙喊出暫停，也讓畢爾隨即回應「三分打」。

可是接下來局面完全被火箭掌控，韋斯布魯克完成「三分打」，火箭再度超前1分，畢爾的傳球被麥克勒摩抄走，也讓塔克再靠罰球追加兩分，雖然畢爾3罰俱中追平，可是哈登最後2.4秒兩罰中1，第2罰沒進後，也拖完剩餘時間。

哈登全場投32中18，含三分球投14中6，罰18中17，除了攻下本季新高59分，另有9助攻、3籃板，卡培拉也拿21分、12籃板，韋斯布魯克17分、12助攻與10籃板，豪斯16分，艾瑞克戈登15分，小瑞弗斯11分。

巫師得以末節領先的主因，在於明星後衛畢爾總算找回應有手感，全場投20中14，貢獻全隊最高46分，外加8助攻、6籃板，八村壘也拿23分，巴坦斯替補貢獻21分，可惜這場飆分大戰的勝利，最後仍由哈登的罰球帶走。

(中時電子報)