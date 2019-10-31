新北市政府勞工局今（31）日公布今年第五波違反勞動法令的雇主名單，在性別工作平等法的部分，有3雇主受罰，其中有2件為雇主於知悉工作場所內有性騷擾的情形，但未採取立即有效的糾正及補救措施。

新北市政府勞工局就業安全科科長王憶芬指出，勞工局在接獲勞工遇性騷擾案件申訴之後，就會開始對事業單位進行檢查，首先會檢查事業單位是否有訂定「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，再來就是陳情勞工向雇主或管理人申訴有性騷擾情勢後，是不是有立即展開調查與合理處置，讓陳情人可以脫離威脅。

王憶芬強調，會由「性騷擾申訴評議委員會」來認定，是否符合「立即有效」，呼籲雇主遇到相關申訴時，都必須謹慎處置。

另外，還有一件為診所負責人拒絕受僱者為育嬰留職停薪的請求，挨罰1萬元。官員解釋，這是一名小型診所的藥師有育嬰留停的需求，原本診所負責人想趁這名藥師育嬰留停時，改與藥局合作，便想資遣這名藥師，但後來經過勞工局調解，診所也願意讓藥師育嬰留停，但診所負責人因病決定將診所歇業，所以最終還是無法讓藥師復職，勞工局只好維持裁罰。

(工商 )