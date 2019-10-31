大陸如期在31日的中國國際信息通信展覽會上宣布5G商用正式啟動的消息，預計在年底開通13萬個5G基地台，北上廣深領銜50城市首批開通5G。

全天候科技報導，大陸工信部副部長陳肇雄31日在中國國際信息通信展覽會開幕論壇上宣布，5G商用正式啟動。陳肇雄還披露，預計在2019年底開通13萬個5G基地台，北京上海等地連片覆蓋。

而在展覽會上，電信商也披露最新的5G商用城市名單，共有50個城市入選5G首批開通城市名單，即北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、天津、武漢、濟南、鄭州、蘇州、青島、重慶、成都、寧波、溫州、嘉興、紹興、東莞、佛山、中山、珠海、無錫、常州、南通、瀋陽、長沙、大連、蘭州、福州、石家莊、太原、西寧、西安、廈門、貴陽、雄安、呼和浩特、南寧、海口、哈爾濱、南昌、合肥、銀川、昆明、長春、泉州、柳州、鷹潭、烏魯木齊。

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