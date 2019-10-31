網友貼出韓國瑜與年輕族群互動照。

國民黨總統參選人韓國瑜近來勤跑基層，向高雄告假後就開始了他的「土地傾聽之旅」，從南到北體察民情、傾聽民意，並不時拋出政見，維持聲量；韓國瑜近日更出席多場青年座談，狂打他最弱的「年輕票」，網友就在臉書上發出一張照片，直說民進黨看到肯定要崩潰了！

韓國瑜在年輕群眾的支持度一直以來都輸給總統蔡英文，但近來雙方在年輕票的比例有所拉鋸，韓國瑜更出席多場青年座談會，努力與年輕族群溝通，了解他們的想法，並且澄清網路上的黑韓謠言，有網友就貼出一張韓國瑜在青年座談後與年輕朋友們的大合照，表示韓國瑜的年輕票源要增加了！

照片貼出引起討論，直說「韓總穩了」、「年輕人容易受到影響，多溝通他們才會理解」、「勇敢面對最弱的一塊，唯一支持韓國瑜」、「現在網路上都在說韓國瑜的年輕票大輸，現在這一張圖就破解了」、「民進黨看到肯定要崩潰了！」

(中時電子報)