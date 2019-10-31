韓國瑜抵達復興現場時受到支持群眾熱烈歡迎。(林宏聰攝)

韓國瑜桃園傾聽之旅第二站來到復興角板山公園天幕廣場，參加原住民後援會活動，韓還未到現場時，現場響起《我現在要出征》激昂樂曲，支持民眾情緒相當激動，高喊「韓國瑜凍蒜」！韓國瑜到場時，現場民眾熱情為他披上原住民衣飾。復興區長游正英說，去年就是因為韓國瑜來幫忙助選，讓自己當選，這次也送上當時的甜柿，祝福韓國瑜高票當選，現場並向韓國瑜獻上戰旗。

韓國瑜說，一進復興區，馬上就好高興，復興帶來的高興，自己第一個結拜兄弟就是泰雅族，所以會說族語，40多年來沒有忘記。原住民基本上住得比較偏遠，很多都在山區丘陵，生活狀態非常辛苦。住在都市的是蛋黃區，偏鄉的是蛋白區，很多蛋白區的原住民朋友，離蛋黃區太遠，很容易被忽略，被忘記存在。高雄有3個原住民鄉，自己堅持教育、醫療、建設及經濟4大面向，堅持教育，下一代一定要享受到平等資源；醫療，絕對不能因為地理位置遠人少受影響；建設，不能因為人少就七折八扣；經濟，原住民朋友很大困難，就是會生產不會賣，吃了大虧，拉拉山水蜜桃賣得好，但在偏遠的茶葉、愛玉、蔬菜卻賣不出去，或者是不會賣或者是被剝削，只要能銷售生產合理化，生活就能改善。這4點原住民絕對不能被欺負。高雄市負債3千3百億全國第一，財政困難，每個單位都減百分之三，但原住民鄉一毛都不能減，因為要還一個公道，不可以不用心來照顧原住民。只要碰到原住民就充滿快樂歡樂，這種精神何嘗不是台灣價值最寶貴的余素，善良勤勞認真重教育，台灣從頭到尾都充滿歡樂，就是我們要追求的，這在原住民身上都有，要讓原住民精神傳播到全台灣，讓大家都能快樂。

韓國瑜說，這次土地傾聽之旅，從屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化到桃園，過辛苦的日子的人太多了，既然過得這麼苦，要快樂不容易。這趟收穫很多，從事政治活動，肩膀上的責任非常重大，在人間最大的官是總統，最小的是村里長，要讓投票給我們的人能受到最好的照顧。2020年1月11號，原住民朋友要為自己投一票，不過光國泰民安風調雨順，要追求更棒的目標台灣安全、人民有錢。我愛原住民、原住民愛我！

(中時 )