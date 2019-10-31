台灣已邁入高齡化社會。衛福部長照司統計數，台灣需要長期照護的人力高達近 80萬人，但在看護人力上，長照的缺口已達 1.3萬人。

在龐大的照護中，「老老照顧」的現象也佔大宗。在需求不斷增加下，有將近七萬名長輩仍有長照需求，凸顯人力嚴重不足，未來台灣長照環境是否能找到相關解法以及配套將是最主要的關鍵議題。

透過影像跌倒偵測系統，護理人員能隨時掌握場域之安全性，如發生長輩跌倒，不論日夜，第一通知護理站人員處理。。(凡易醫養提供)

透過影像跌倒偵測系統，護理人員能隨時掌握場域之安全性，如發生長輩跌倒，不論日夜，第一通知護理站人員處理。(凡易醫養提供)

為了解決長照困境，經濟部工業局委託資策會執行108年「AI人工智慧應用發展環境推動計畫」，透過與社團法人台灣長期照顧發展協會全國聯合會的合作鏈結，將目前的AI裝置智慧化應用服務串接進共用的雲平台，再導入銀髮照顧產業中，期望解決在台灣照護人力缺乏且照護需求暴增的同時，透過AI裝置智慧化輔助照護人員，提供更好的照護品質，讓長者有更好的生活。

此次銀髮照護產業AI裝置智慧化服務推廣計畫的重點，推出了智能雲端平台，媒合現有的智能床墊、影像識別與跌倒偵測系統，與智慧水杯等設備，讓長照場域中器材的操作標準化統一化，精簡人力。根據影像識別系統，使人力得以有效分配，搭配床墊的離床示警功能，第一時間了解長者動向與現況，做出快速的反應。

原本隸屬於不同操作系統與後台的智能設備，在雲平台的串接下，可以互相搭配使用，並且綜合對比長者生理數據，即時回應給出更準確的照護與更精準的人力配置。社團法人台灣長期照顧發展協會全國聯合會顧問兼AI銀髮產業推動負責人 盧允中顧問表示。

在業界，其實早以對於人力缺口及產業環境升級的需求有所見，惟可惜一直找不到一個好的突破口整合科技業者與長照業者的對話，此次由經濟部工業局的AI發展推動計畫，不僅促進了傳統長照場域的AI轉型升級，亦同時強化了照護人力的管理效率。

智慧銀髮推動計畫負責人資策會服創所蔡政宏經理表示：本計畫與台灣銀髮照顧發展協會全國聯合會進行產業推動，以供、需媒合方式，實際了解台灣照護場域需求，透過AI裝置智慧化的服務導入，改善照護人力的負擔，提升照護品質，這將是未來長照產業發展的趨勢。

對於產業的全面升級與轉型，在今年計劃案的執行中成效斐然，在短短的幾個月中不僅在六都中，都建立了典範場域進行試點與操作教學，並透過在地的協會與業者參與，舉辦智慧銀髮轉型說明會，上百家長照機構在了解相關說明後，紛紛表達高度意願與進一步合作，希望能藉由導入AIoT裝置使銀髮照護場域更加智慧化，不僅讓長照更聰明，也讓家屬更安心。

社團法人台灣長期照顧發展協會全國聯合會蔡榮晉理事長表示：在經濟部工業局支持下，將持續推動在地銀髮照護機構的AI智慧化轉型，並且感謝工業局在今年的指導、媒合與轉型補助方案等配套措施，使長照人力得以做有效分配，對於業者經營上也能有很大的幫助與減輕財政壓力，只要是好的政策方向產業業者將會全力配合，為台灣創造更好的長照環境，全面推動台灣銀髮照護產業的智慧化轉型。

(中時電子報)