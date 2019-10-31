除參訪派出所外，頭汴派出所副所長林嘉文也發糖果給小朋友們。（馮惠宜攝）

「不給糖就搗蛋！」西洋萬聖節到來，一早頭汴派出所來了一群古靈精怪的小惡魔，原來是來自頭汴國小的可愛小朋友們，他們精心打扮成鬼怪、女巫、海盜等服裝造型勇闖到派出所，頓時派出所充滿著熱鬧萬聖節氣氛，副所長林嘉文為了應付這群盛裝打扮的小惡魔特別準備精緻的糖果及小點心發送，活動中也適時實施犯罪預防宣導、反毒品、反詐騙宣導，讓小朋友有不同的體驗。

台中市政府警察局太平分局頭汴派出所副所長林嘉文本31日應頭汴國小師生之邀請，在校長王素貞及老師們帶著全校90位小朋友前來到派出所舉辦萬聖節戶外教學活動，活動中每個小朋友都精心自製鬼怪、精靈、女巫及卡通英雄人物等裝扮，並高喊「不給糖就搗蛋！」，

除參訪派出所外，也都拿到警方發送的精緻糖果、餅乾及小禮物，熱鬧又活潑的氣氛感染整個派出所，副所長林嘉文也配合機關參訪介紹警用裝備，並適時實施犯罪預防宣導、反毒品、反詐騙宣導，最後還與全校師生們一同開心合照，小朋友們興奮之情溢於言表。

頭汴國小校長王素貞表示，感謝頭汴派出所大力相助，配合萬聖節活動讓小朋友來參觀派出所，讓他們有個愉快的戶外教學活動。副所長林嘉文表示，謝謝校方提供這活動機會，建立良好社區互動，給小朋友們有個快樂的萬聖節時光。

(中時 )