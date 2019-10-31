天冷後，不少人紛紛到火鍋店報到，而亞洲不少國家其實都有吃鍋的習慣。近日就有網友就在PTT上提出，台灣人和日本人的吃鍋習慣，最大的差別？引起網友討論，不愧是講究禮貌的民族。

一位網友在PTT上表示，之前跟一個可愛的日本學妹去吃涮涮鍋，與長輩們跟朋友一起去吃涮涮鍋的經驗截然不同。原PO發現跟日本人吃涮涮鍋的時候，日本人不會把火開到最大，讓火鍋處在沸騰的狀態，反而會慢火細煮火鍋的感覺；但是與台灣友人吃鍋的時候，一定會把火開大，讓火鍋沸騰，濃煙升騰像在追求長生一般。現在想想，感覺日本人這樣吃好像比較有禮貌耶！

天冷了不少人愛吃鍋，台日吃鍋的差異在哪？（圖／達志影像）

貼文一出引來網友回應，「台灣都是吃料吃到飽，配白飯，日本很像整鍋都吃完」、「吃鍋一定要配沙茶醬」、「日本火鍋都一堆菜加肉，沒有火鍋料」、「日本最後湯底會弄成稀飯吧」。

根據《Japaholic》表示，台日火鍋最大的不同在於台人喜歡把火鍋煮到沸騰，把自己想吃的東西都丟下去煮，熟了後會拿起來沾醬配白飯吃；而日人吃火鍋則傾向小火慢煮，且多是放天然食材，最後會倒入飯或是烏龍麵收尾，將整個鍋吃得乾乾淨淨。

(中時電子報)