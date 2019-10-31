台中市保安警察大隊日前利用聯合勤教時間辦理健康講座，邀長安醫院家醫科游惟勝醫師及睡眠中心許維邦主任，向在場員警分享若遇睡眠呼吸中止，如何保健及健檢項目如何選擇等實用資訊，提醒員警隨時注意掌握身體健康狀況。

為拚治安，員警每日辛苦輪班、出勤、訓練，孰不知健康是否拉警報？保安警察大隊長李建興體恤同仁辛勞而忽略健康狀況，除了安排專科醫師為保大員警傳遞健康資訊，同時爭取健檢優惠專案，藉由預防職業病健康檢查，早期診斷早期診治。

現場醫師介紹，高壓、日夜顛倒工作，容易引發腦、心血管、內分泌失調等情形；若有打鼾、高血壓和心血管疾病、白天瞌睡、記憶力、學習、反應時間、注意力等問題，繼而引起頭痛、憂鬱症，影響工作、生活品質，更不能等閒視之，要盡快就醫檢查。

李建興指出，若有減重、戒菸、戒酒等，並可尋求專業的醫療檢查及評估，以改善睡眠障礙所引發的各種健康威脅，藉由健康講座深入淺出的解說與輕鬆熱烈的提問互動，讓在場員警都感到獲益良多。

(中時 )