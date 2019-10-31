總統參選連署進入倒數，11月2日截止，前副總統呂秀蓮今與副手彭百顯召開記者會控訴警察干擾連署站；彭百顯氣憤表示，蔡英文因為「辣台妹」民調才拉高，以前想到辣，辣就是脫衣舞，脱得越光觀眾越喜愛。

彭百顯強調，他負責南投、彰化、台中，目前只剩南投一個站，其他都撤掉。蔡政府把美中對立引導台灣，現在台灣造成的紛亂、戰爭，是美國？是中國？還不是民進黨為了執政，總統及旁邊一群人為了一黨之私。

呂秀蓮明天繼續召開記者會，要針對蔡英文總統五大弊案，她說，雖然是老案子，但要求蔡英文說清楚。

人民最大黨代表今出席說，一開始在屏東共16個，但第一天在家門口擺上連署站的，就警察關切，說是這樣可能會造成鄰里間藍或綠的吵鬧，要求撤下；人民在自家門口都沒有權力，去宮廟擺攤不到三小時，又說這是公共場所不能擺，所以又撤下，有很多人不敢公開發聲，這只是人民微弱表現。

他說，當時很多人用通訊軟體向他求助，因為已經遭到關切；在台北市青年公園擺攤還有警察打電話到家裡關切問，「是不是在連署」，志工說，「連署民眾都在問，會不會被秋後算賬。」

他強調，昨天鋪天蓋地在臉書上說呂副總統已經達標，大量發布假消息，根本意圖使呂副連署沒過。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲說，台灣教師聯盟成員昨天下午在花蓮，被關切完後就請志工從廣場搬到樓梯口，沒想到搬過去更多警員，還要身分證，結束回家就有員警過來說要幫設巡邏箱；她在宜蘭開藥局朋友在家設站也遭連員警關切，綠營朋友也都跑到藥局來罵，說他要分裂綠營；教師聯盟與北社共用辦公室，北社社長跟她說呂副跟藍營很要好，藍營要幫呂連後來，又聽到有人放話說連署已到30萬，已過關。

她表示，民進黨用各式各樣流言蜚語打壓、用奧步，說是民主國家，卻用獨裁方式對待。

彭百顯說，這是公共場所，這些地方根本沒什麼人潮，「我們得罪誰？我們是暴民嗎？」「我親自創出的民進黨竟然墮落到這種地步，如果民進黨繼續用此手段，呂不通過，我們當然含笑退出，但民主進步還要用此逼死呂秀蓮，若我們都要用暴力、粗殘」。

(中時 )