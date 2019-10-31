「禁蒙面法」生效近一個月，有網民趁萬聖節，號召示威者今晚戴上政府高官面具，由維園遊行至中環蘭桂坊，有消息稱「勇武派」將發動堵路、破壞中資商店和閉路電視等行動，警方將部署大批防暴警察驅散示威者，並在中環一帶封路和截查蒙面者，嚴防示威者混入蘭桂坊滋事製造混亂。

據星島日報報導，每年萬聖節均有大批市民和遊客佩戴面具或化妝為鬼怪，在中環蘭桂坊酒吧區歡騰慶賀，但有網民為抗議「禁蒙面法」、悼念自殺和聲稱「被自殺」的「手足」，發起「哈囉喂九官面具夜」行動，號召示威者戴上臉帶鮮血或獠牙的高官面具，今晚七時半在維園集合，遊行往中環蘭桂坊，港島各區或在西方「鬼節」陷入一片混亂。

翻查近日社交群組留言，有人提議往後所有遊行，均要破壞沿途所有閉路電視鏡頭，以防警方根據錄影片段取證控告示威者，並繼續破壞中資和「親建制」商店，今晚示威活動則會有「物資組」人員在現場派發面具，並派發頭盔、雨傘等「防具」。

由於是次活動沒有向警方申請不反對通知書，消息稱「勇武派」預計警方很可能採取驅散行動，故會走在前排抗衡防暴警察，保護後方「和理非」示威者撤退，亦打算在遊行期間，在銅鑼灣軒尼斯道、德輔道中等幹道堆放雜物設置路障，部分人則會不跟隨遊行隊伍，直接前往蘭桂坊佯裝慶祝節日的酒客，趁機發起示威行動。

消息稱警方今午開始會派出大批防暴警察，在中環至銅鑼灣一帶截查可疑人士，包括戴面具市民，若證實有人藏有工具可作非法用途，會採取拘捕行動，但若證實「扮鬼臉」只為消遣和慶祝節日會予以放行；警方亦會在維園一帶部署重兵，不排除「先發制人」，驅散剛起步的非法遊行及集會人士。

另外，港鐵與相關政府部門進行風險評估後，決定今晚九時起關閉中環站，同時基於有人在太子站發起聲稱有人被警員打死的「八三一事件」兩個月悼念活動，港鐵太子站今午二時起亦會關閉。

(中時 )