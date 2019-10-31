東北風昨天挾帶內蒙沙塵暴襲台，影響今（31）天的空氣品質，環保署表示，目前污染物影響已逐漸趨緩，北部、竹苗地區PM2.5約降至每立方公尺15至25微克，中部以南位於下風處，擴散條件稍差，PM2.5濃度約每立方公尺30至50微克。依據上午10時監測結果，中部內陸、雲嘉南、高屏多為「橘警」，北部、竹苗、中部及離島多為「普通」，宜花為「良好」。

環保署推估，依據31日上午9時氣象局資料，受東北風影響，白天各地境外污染正逐漸減緩，北部、竹苗因迎風面，擴散條件較佳，中南部受地形限制，大氣擴散條件不佳，污染物濃度仍有可能偏高；雲嘉南沿海地區風速較高，可能發生地表揚塵現象，中部內陸及南部空氣品質多為「橘色提醒」等級。

環保署預測，11月1日至11月5日持續受東北風影響，位於下風處的中部以南須留意擴散不良，使污染物易累積，雲嘉南沿海因午後風速增強，短時間可能發生地表揚塵影響空氣品質；提醒民眾應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

(中時 )