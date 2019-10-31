迎戰明年總統大選，國民黨主席吳敦義日前喊出國會衝到60席過半目標，傳出黨內欲下修及格門檻，只要50席就過關，相較民進黨主席卓榮泰宣稱，若民進黨明年選舉國會未能過半，將辭去黨主席，外界解讀下修立委席次目標在替吳延續黨主席寶座。吳敦義今天上午參加完救國團活動後，面對媒體提問，他些微動怒反駁「有什麼可以戀權的」。
國民黨啟動不分區立委提名作業，預計在11月13日將名單與排名順序提報中常會上核定，據媒體報導指出，黨內分析去年11月24日投票結束至今，歷經半年多來初選凌遲，國民黨的氣勢由盛轉衰，原估計在立院拿下55至60席，目前下修至50至55席。
傳出近吳人士也推估，國民黨明年立委選舉起碼拿下50席才算及格，反觀民進黨主席卓榮泰直言，若民進黨國會沒有過半，他將請辭黨主席，外界解讀，藉降低及格標準，為吳敦義解套，以延續黨主席大位。
吳敦義上午出席救國團67週年活動，一走出會議廳，立即被媒體團團包圍，不過吳以尿遁為由躲避媒體提問，隨後從另一側出口離去，媒體見狀上前追問，吳些微動怒回「有什麼可以戀權的」，留下簡短8個字就驅車離去。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。