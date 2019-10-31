新光三越台中店舉辦「超人力霸王《我是英雄》」展覽，並特別企劃「超人力霸王《我是英雄小小店長體驗營》」讓喜愛超人力霸王的小朋友們，化身為英雄變身商店的小小店長。（馮惠宜攝）

在日本紅了超過50年的「超人力霸王」，從光之國來的英雄們帶著變身武器來到台中了，不但辦見面會還要號召小朋友來當小小英雄！暑假在台北信義區引起最高人氣討論的超人力霸王「我是英雄」期間限定快閃店，台北展出大成功後，即日起到11月18日強勢進軍新光三越台中店，要召喚中部的朋友一同來保衛宇宙、拯救世界！還要舉辦「超人力霸王《我是英雄小小店長體驗營》」

來自光之國的超人力霸王抵達台中，不只完整移植台北站的三大亮點展區「閃耀！光之國展覽區」、「戰鬥！英雄試煉互動區」、「出動！英雄變身商店」，還有英雄迷必朝聖的日本空運來台、劇組拍攝使用的7組變身道具也抵達台中站！為了台中的超人力霸王英雄粉絲們，台中站更增加了最新特色展區－光之國最邪惡的敵人「貝利亞之爪」，以及日本最新劇集的「超人力霸王大河」的全新設計拍照打卡點！

期間更舉辦八場超人力霸王見面會，初代超人力霸王、R／B超人力霸王一次看見！並特別企劃「超人力霸王《我是英雄小小店長體驗營》

」讓喜愛超人力霸王的小朋友們，化身為英雄變身商店的小小店長，透過「英雄」＋「店長」的雙重身分，學習與超人力霸王一樣的使命「愛與勇氣、不放棄挑戰」。

小小英雄店長不僅可以體驗商店的基本營運，親手做特製套餐，還可以將小小英雄店長限定工作服、工作手冊、工作證、小小英雄店長限定胸章、英雄認證獎狀等帶回家！

(中時 )