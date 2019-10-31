挺同人士到場持手牌反制安定力量。（張孝義攝）

台北大學三峽校區校慶活動中，國旗被同運團體扯下，換上代表同運的六色旗，安定力量為此31日赴台北地檢署告發同運團體涉犯《刑法》第160條侮辱國旗，不過，也有挺同人士到場舉牌支持學生，雙方雖有小爭執，未發生衝突。

安定力量表示，台北大學三峽校區校慶活動中國旗被扯下，換上六色旗，已經明顯違法，卻沒有司法機關本於國家法治機關職責主動偵辦，其他在野黨也沒有具體行動來平衡這種偏差行為。

安定力量呼籲檢方，不要怯於民進黨推動同運的淫威，應本著維護國家主權象徵的國旗尊嚴，認真偵辦，讓國人知道成年人犯法就要承擔責任，不要躲在學生或年輕人的身分下當「屁孩」，甚至明明是反社會的脫序行為，卻硬要把大多數有正常看法的人抹黑為反同，這些都是沒有勇氣卻還想標新立異的偏差行徑，並不會得到任何尊敬。

安定力量副秘書長毛嘉慶指出，台北大學同運份子侮辱國旗一事，與當天稍晚在台北市舉行的同運遊行慶祝「同志元年」相呼應，首謀份子陳謙甚至直指校方點名造成無法參加遊行，為此次衝突之原因，此一說法令愛護國旗及中華民國的各界人士無法接受。

毛嘉慶說，該同性戀運動的遊行隊伍中，確實由民進黨副秘書長林飛帆率領多位立委候選人及高級黨工拉布條全程參與，其政治操作不可謂不深刻。因此本次的告發，安定力量也擔心檢方是否能頂得住政治壓力，畢竟日昨的太陽花暴徒獲判國賠事件，已引發外界對於司法寒蟬效應的聯想。

安定力量告發同時，也有挺同人士到場聲援學生，高舉「彩虹無罪、學生加油」及「基督的愛不分性向、安定力量別再恐局、回歸信仰為主見證、你若無罪再拿石頭」的手牌到場反制，雙方因理念不同發生爭執，但未釀成衝突。

(中時 )