來自台中的全世煌，小學時父親因肝病過世，母親遭遇兇殺，就由舅舅及舅媽扶養長大，也成為世界展望會關懷的孩子。因為生長背景，他歷經霸凌、自卑、對未來茫然、經濟及生活壓力等種種考驗，因為展望會的協助，如今成為網路歌手，希望用音樂分享愛與希望，同時也盡力幫助和他一樣的孩子。

台灣世界展望會提供的助學關懷，不僅幫助弱勢家庭學子穩定求學，更透過才藝學習、課後輔導、生涯規劃、兒少營隊及青少年發展等方案，協助孩子發掘天賦和拓展眼界，進而發展未來目標，有機會實現夢想。

金曲獎得主、藝人王宏恩，小時候也是展望會關懷的兒童，他說，來自遠方的陪伴讓他成為一個正面思考的人，就算經歷低潮也絕不輕言放棄，努力在實現夢想的路上前進，而且行有餘力時幫助其他有需要的人。

來自北台灣的陳玉潔，父母皆為原住民教會牧者，但在開拓教會的過程中常無法支薪。為了補貼家庭及教會的支出，父親外出打工，卻因勞累過度意外中風，於是玉潔成為世界展望會關懷的孩子。台灣世界展望會與玉潔的教會合作課輔班，陪伴弱勢的孩子們。

台灣世界展望會的也提供「特況生活扶助金」，緩解家庭濟壓力。29歲的陳祈宏述說，年幼時母親因病過世，父親長年在外工作，因此將孩子們交給祖母照顧，世界展望會提供的扶助金，穩定祈宏及家庭的日常生活，而助學金更舒緩了祈宏家的經濟重擔，讓他無須擔憂家中困乏，一路攻讀到碩士畢業。祈宏主修原住民文化，同時也加入原舞團擔任舞者及演唱者，曾隨著團隊巡迴台灣及世界各地演出及比賽，獲得了不錯的成績，他規畫未來回到部落教書，把所學傳承給家鄉的孩子。

每個自立青年所述說的生命轉變故事，最深刻的不是訴說困頓過往，而是感受到社會關懷溫暖，讓他們勇於踏實地開創不一樣的人生。台灣世界展望會邀請大眾報名「夢想路上 遇見愛─我的音樂‧故事 分享會」，聆聽自立青年的生命故事及傳愛歌聲，更呼籲大眾響應「10000個紅包‧10000個契機」的愛心捐款，透過助學金、營養扶助金、特況家庭生活扶助金及國內生計發展培力，為國內弱勢的孩子與家庭傳遞充滿希望的祝福，以及轉變的契機。

愛心專線：02-2175-1995。

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