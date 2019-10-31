大陸31日正式宣布進入5G商用時代，同時外界關注的5G資費套餐價格也終於出爐，最低價格約為每月人民幣（下同）128元，最高約為每月599元。

目前大陸3大電信商均已推出5G資費。澎湃新聞報導，中國移動推出5G套餐家庭版，家庭版共分為每月169元、269元、369元、569元、869元五個檔次，流量從30GB到300GB不等。根據套餐資費，頻寬從100M到1000M不等。

中國電信5G套餐則分為7個檔次，從每月129元／30GB／500分鐘通話，到599元／300GB／3000分鐘通話不等。非4G用戶暫不支持辦理5G套餐。

中國聯通打出「5G時代選騰訊王卡」的口號，分為舒適版和優享版兩個版本，舒適版價格從每月129元／30GB／500分鐘通話，到199元／60GB／1000分鐘通話三個檔次，優享版從299元／100GB／1500分鐘通話，到599元／300GB／3000分鐘通話三個檔次。在2019年11月30日前，申請騰訊王卡5G套餐的用戶，可以享受月費打9折，但要用戶承諾用滿6個月。

(工商 )