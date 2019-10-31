國民黨主席吳敦義今(31)日指出，黨內不分區立委名單尚未定案，至於有中常委認為，黨主席不應開先例、列名不分區，吳敦義表示，由於他歷任三屆立委，也從事過行政工作，因此有人建議他應該考慮，他雖並未拒絕，但也沒有贊同，現在正在規劃。吳敦義強調，不分區名單中一定會有年輕、中年、成熟的人，一定要精神、體力、貢獻、能力都要好才行。

吳敦義今日上午出席救國團67週年團慶大會，會前接受媒體聯訪時做以上表示。有關太陽花學運北市警被判國賠100多萬，引發警方基層不滿，吳主席表示，儘管太陽花學運造成社會聳動，但是仍尊重法律，尊重判決。

在出席團慶大會時，吳敦義致詞指出，他當年就讀台大時，曾在「大學新聞」寫出社論「台大人的十字架」，經國先生看到後，於民國57年5月24日約見他，現在回想是50幾年前，但猶如昨日。經國先生約見時，鼓勵他挑起台大人的十字架，也是國家社會的十字架，之後他無論在北中南，擔任北市議員到立委，黨的工作或者政府工作，始終記得經國先生的形影與期許，也以經國先生做為一生的榜樣。

吳敦義強調，一日救國團，終身救國團，無論在學校、社會、機關、政府、議會、媒體等任何工作崗位上，只要記得救國團是為救國而創立的，青年救國團就是不管年齡多大，都要保持青年的朝氣與勇氣，依照救國團宗旨服務社會，讓救國團發揚光大。

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