太陽花學運國賠案14人獲賠逾百萬，對於是否支持北市警局上訴，台北市長柯文哲31日表示，收到判決書後再確定，尊重法院判決，但另方面也要顧慮基層員警士氣，出問題不應全部是基層員警負責，到底是誰下令的要另外處理。

5年多前的太陽花學運，群眾占領行政院衍生驅離案，29人提出國賠訴訟，要求北市府和市警局賠償838萬多元，經台北地院審理，判決北市警局賠償14人111萬1570元。

柯文哲今天被問及是否上訴時表示，等收到判決書後會再確定，太陽花學運到現在5年，這法律程序還是太慢，他把太陽花學運定義成歷史事件，不完全是司法事件，所以當然是尊重法院判決，另一方面也要顧慮基層員警士氣，到底當年是誰下令，這也沒有處理。

外界認為判決會打擊警察士氣，未來執法恐怕會消極對待，柯文哲重申，他還是把太陽花學運定義成歷史事件，不要當作單純的司法事件，警察是奉令執行公務，所以出問題也不應當全部是基層員警在負責，到底是誰下令的要另外處理。

是否由更高層級的人負責？柯文哲說，如果定義成歷史事件，政治問題就政治解決，另外一點，警察跟民眾互相有告訴，民眾這邊全部都不起訴，警察那邊是不是同樣要不起訴處理？有時候也要公平處理，但他個人態度是這樣，「我們當然還是尊重司法判決，但作為台北市長還是要顧慮基層員警的士氣。」

(中時 )