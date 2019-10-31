電子煙在美國市占率越來越高，尤其是在美國青少年族群間快速流傳，雖然傳統菸草在青少年裡抽的比例減少，電子煙的使用量卻是直線上竄升。洛杉磯聯合學區（LAUSD）於29日，決定向目前市面電子煙最大廠JUUL索賠，除了驅逐電子煙遠離校園之外，更要求補償校方投入查緝電子煙所投入的花費。

據《世界日報》指出，電子煙公司JUUL是目前最大的電子煙商，市占率高達70%。洛杉磯學區教育總監Austin Beutner表示，現在越來越多學生逃課去抽電子煙，在年輕學子眼中，電子煙似乎成為了流行玩物。這令校方非常頭疼，花費了太多精力、人力去外頭把孩子找回來。此外，還有學生直接摻入大麻油液，導致他們上課精神渙散，提不起勁。

這次的提告，其實是要呼籲其他學區也能一起來響應，並向JUUL公司集體索賠，共同爭取花費過多的開銷，以及挽救失去方向的學生，不要被電子煙給荼毒。洛杉磯聯合學區目前是加州最大，全美第二大的學區。

(中時電子報)