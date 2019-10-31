草屯鎮中興路近日施工路段佔用外側車道。（張晉銘攝）

草屯鎮民近日應有發現，市區內的部分道路開始進行開挖作業，原來是污水下水道工程已在10月開始進行施工，預計工期為600天，完工後可改善民眾居住環境與衛生，提升生活品質。

南投縣政府工務處下水道科表示，為了提高草屯地區污水下水道的接管率，已於10月初進行污水下水道系統管線工程(第一期)管線與用戶接管工程第一標，總投入經費約2.2億元。

本案施工範圍為成功路以東、敦和路和玉屏路以南、以及中興路沿線以北所圍成的區域，換句話說，上述範圍的道路，未來皆有可能進行施工；而近期則在辦理中興路管線工程試挖作業，另外在碧山路及炎峰街的部分，則是辦理巷道連接管工程與後巷用戶接管作業。

下水道科表示，污水下水道主要是承接民生產出的污水及生活雜排水，建議用戶配合縣府拆除化糞池，未來就無須再經過化糞池及負擔後續化糞池清潔保養費用；另當用戶的雨水排管與生活污水的管線為共用設計，建議用戶自行改管以達到雨水、污水分流，以避免豪大雨來時，造成污水下水道宣洩不及。

施工單位提醒，行經施工地點應減速慢行，若是車流量較高與狹窄的市區道路，恐造成會車不易，建議改道行駛。

(中時 )