台中市警局第四分局二線二星白姓警務員，於犯罪預防科任職時，涉嫌與砂石業者私相授受，擔任業者白手套，但疑因拿了錢不辦事，被檢舉，30日深夜檢方依貪汙及詐欺罪聲押獲准，台中市警局第四分局31日凌晨召開考績會，依規定將白停職，並認白員有損警譽重大，從重處分，建請記兩大過免職，第四警分局31日上午已發文送交市警局轉呈市政府裁核。

台中市警局第四分局表示，白員系遭檢舉與砂石業者有不當往來，涉嫌貪瀆及詐欺案，檢方已於30日依貪汙及詐欺罪聲押獲准，經徹夜召開考績會，審酌白員行為有損警譽情節重大，除依法先予停職外，並即報請警察局予以免職處分並續查究相關人員考監責任。強調本案將秉持不掩飾、不避縱、不護短整飭風紀之決心，積極配合檢察官指揮偵辦，維護警察風紀及形象。

據了解白姓警務員，職等二線二星，66年次，警政研究所畢業，

95年出任第一分局巡官，歷任少年隊、豐原分局、市刑大、市警局犯罪預防科，今年7月調任四分局交通組，下月1日才準備接任祕書室新聞聯絡人，沒想到就因案即將免職，讓同事倍感驚訝。

白員被檢舉涉嫌司法詐欺案，檢方29日就前往彰化市白的住處搜索，也到交通組、祕書室調閱相關資料，檢方也以證人身份傳喚任職於祕書室的白員妻子，訊後請回。白員則依貪汙及詐欺罪聲押獲准，四警局依規定將白停職，並建請記兩大過免職，公文已送交市警局轉呈市政府裁核。

(中時 )