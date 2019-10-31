外界認為香港反送中事件後，太陽花學運判決有司法政治考量，台北市長柯文哲31日表示，老實講，他很不喜歡談論司法，雖然常對司法很感冒，但還是希望司法是公正、公平的，可以被人民所信賴，這才是努力的目標，所以他常在過程中，雖然心裡不爽也不太願意批評司法或干預司法。

判決是否公平？柯文哲強調，太陽花學運不要單當作單純的司法案件，有時候要當作歷史事件來處理，恐怕會比較好，若跟反送中對照？柯文哲說，兩邊的政治情況不太一樣。

警察執法跟民眾上街抗議怎麼拿捏？柯文哲認為，他對台北市的警察每次都說依法行政，所以為什麼申請集會遊行一定要收保證金，該扣錢就扣錢、該開罰單就開罰單，他每次要求警察依法嚴正執法，因為這樣，如果大家都開始公平、公正依法行政，其實這種政治事件就會少掉。

至於場景若換到北市府，若遭學生闖入會支持警方強制驅離？柯文哲說，他在執政上不會做到人家要來衝撞市府，他認為在他執政下，不會讓人進攻北市府會被民眾認為是對的、合法的，作法一向都是依法行政，所以抗議就在陳抗區。

有媒體詢問警察不該把人民當敵人？柯文哲說，這種字眼也太奇怪，他態度是這樣，很不喜歡批評司法，有時候內心很感冒，但是這樣，司法還是要成為一個人民可以相信的系統。

(中時 )