由於國內抗爭不斷，智利當局宣布取消舉辦將在11月16至17日舉辦的亞太經濟合作會議，連帶讓美國總統川普與中國大陸國家主席習近平原先預定在同一場合簽署剛達成的初步貿易協議被迫改期。不過，據美媒透露，北京提議改在澳門簽署，讓近期內簽署貿易協議保持一絲希望。

因智利局勢動盪，APEC被迫取消，讓美陸雙方開始尋找其他替代地點。

先前路透社曾報導，一名美國官員曾透露，目前將初步貿易協議文本化進度恐趕不上預定的智利APEC峰會，一度引起市場擔憂。如今因智利當地局勢仍動亂，街頭抗議連連，迫使智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）30日宣布取消舉辦APEC與Cop 25氣候變遷大會，更讓市場陷入焦慮。

確定智利APEC高峰會取消後，白宮發表聲明表示，美方仍期待在原定時間框架內同與大陸達成歷史性的初步貿易協議，不過聲明中並未提到其他替代簽署地點。

不過，據美媒福斯商業台記者勞倫斯（Sebastian Pinera）在推特上指出，北京已將澳門作為備案，並向美方提議。而據路透社報導，一名與大陸貿易事務熟悉的人士證實了勞倫斯的說法；在美國方面，熟悉此事的美方人士表示，華府也正選擇其他簽署地點，而另一名人士表示，阿拉斯加與夏威夷將是大陸可能接受的選項。

President of Chile announced that APEC Summit will not be hosted in Chile because of unrest there. China has already offered Macau as an alternative. #APEC — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) October 30, 2019

此外，據一名美外交官指出，除了下周在泰國舉辦的東亞峰會外，之後便無大型國際場合可讓川普與習近平公同出席。而大陸外交部25日宣布，國務院總理李克強將出席東盟峰會，而川普則是任命國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）為特使出席峰會。

(中時電子報)