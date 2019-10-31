海洋貢獻獎是象徵國內海洋相關領域重要獎項，現年92歲高齡的華人船王趙錫成董事長在航運產業、海洋人才培育及公益慈善事業等各層面貢獻卓著，獲得第七屆「海洋貢獻獎」肯定，30日下午在國立臺灣海洋大學行政大樓第二演講廳舉行頒獎典禮，由海洋大學校長張清風頒發證書及獎座。趙錫成表示，他的人生不怕困難，自己持續努力，也不斷在挑戰更高目標。

海洋大學表示，「海洋貢獻獎」是象徵國內海洋相關領域重要獎項，從102年創辦的，主要是表彰社會賢達人士對推動海洋、海運、水產及相關產業及教育發展，有卓越貢獻者。第一屆獲獎人為長榮集團總裁張榮發，而這次則由美國福茂集團創辦人趙錫成獲獎，是肯定他們對國家社會、海洋產業、教育及培育海洋人才之貢獻。

海洋大學校長張清風表示，趙錫成創辦人不只是成功的事業家，也是熱心的慈善家，他與夫人一生致力於慈善公益，共創「木蘭教育基金會」以及專助華裔學生的木蘭獎學基金，嘉慧學子，在教育和航運界享有盛譽，被遴選為第七屆海洋貢獻獎得獎人，可謂實至名歸。

錫成現場強調教育的重要，並說明，一個人的成功除了個人的努力之外，教育非常重要，不管是家庭教育或是學校教育，大家都有責任重視教育，他接著勉勵學子指出，沒有遭遇失敗是一件很悲慘的事，因為你會失去動力、缺乏激勵，更沒有機會反思，但也因為有遭遇失敗，所以你會更加成長茁壯，他希望學生們可以以中華文化誠信為本，更強調，他以自己六個女兒的教育為例，因材施教很重要，也要教育子女懂得感恩。

(中時 )