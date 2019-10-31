搶攻年輕選票 小英社群專區今宣布上線 16:442019/10/31 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。（鄧博仁攝） 為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。（鄧博仁攝） 為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。（鄧博仁攝） 為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。（鄧博仁攝） 為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。 (中時 ) #社群 #專區 #年輕 #選票 #英文測驗 也許您會感興趣 推薦閱讀 廢選票補助款 挺社會公義 04:102019/10/28 論壇廣場 百年紙業最年輕的董座：大陸讓我抗壓力變強！ 04:102019/10/28 財經要聞 韓國瑜全台跑透透 胡幼偉建議韓這招 11:182019/10/28 政治 來柳營品嘗火龍果體驗1日農夫 食尚有機豐收樂周六登場 17:282019/10/28 生活 綠執政交白卷 韓批顧主權騙選票 04:102019/10/29 話題觀察 年底前1000萬張夜市券發好發滿 學者批撒5億綁選票 04:102019/10/29 政治要聞 年輕人厭韓？黃暐瀚：你愛的未必對你好 09:312019/10/29 政治 房價暴漲3倍 專家嘆：台南年輕人沒有未來 16:062019/10/29 財經 黃偉哲廣發英雄帖 徵求首屆青年代表 18:212019/10/29 政治 搶攻年輕選票 小英社群專區今宣布上線 10:442019/10/31 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！韓蔡差距變化 網喊：有點扯 - 政治 綠營瘋傳大選試算 高嘉瑜爆韓蔡最終結局 - 政治 這張臉害小英民調丟8％ 韓黑教父笑死了 - 政治 廟口阿北一句話 網：民進黨老巢要被刨光了！ - 政治 震撼！花媽人馬遭彈劾 主角竟是謝震武妻舅？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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