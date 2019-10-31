為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。（鄧博仁攝）

為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。（鄧博仁攝）

為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。（鄧博仁攝）

為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。（鄧博仁攝）

為搶攻年輕族群選票，2020蔡英文總統連任辦公室31日宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，推出AVG遊戲，整合小英的社群資訊，強調與網友的互動，包括文章接龍、英文測驗，讓民眾體驗守衛台灣自由民主的價值。

(中時 )