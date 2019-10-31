總統參選連署進入倒數，11月2日截止，前副總統呂秀蓮今與副手彭百顯召開記者會控訴警察干擾連署站；呂秀蓮今痛批民進黨與蔡英文，並呼籲所謂愛台灣的人，「所有獨裁者都是他的親信把他寵出來的，高喊民主的人往往沒有民主」。

她表示，任何認為愛台灣民主的人，稍微發揮道德勇氣，提振良心，「你要支持的人是否應該給他警告」。

此外，呂秀蓮今還喊話，「台灣阿嬤」許榮淑是黨外時期的孟嘗君，只因為許去中國就被時任黨主席的蔡英文開除黨籍，「我問內政部長徐國勇、國策顧問，陳同佳案兩次面會政協，是否要對外說清楚，真正內幕在說什麼？」

呂秀蓮指出，高喊民主的蔡英文，擔任黨主席時，運用兩次「尿遁法」，將黨內總統初選改為全民調，廢掉黨員投票，還有一次是涉扁案。若獨裁者當初沒人挑戰，有一次就有兩次，她為蔡英文寫下定義叫做「假民主」。

呂秀蓮呼籲，「親愛黨員同志，當你們要求大家支持你們時，拿出一點勇氣，詢問你們支持的總統，為何副總統候選人只今還未產生，在玩什麼密室遊戲，尿遁法兩次，民進黨同志是否已經很習慣？」

她說，「蔡總統不要再打台灣民主非你莫可，台灣主權守護非你不可」，陳同佳案看出蔡英文根本不敢守護台灣主權，這個機會來時第一時間推三阻四要放棄，若不是民意沸騰，「從你第一時放棄陳同佳案時就已經放棄了守護台灣主權」。

呂秀蓮強調，「我知道很多民進黨要開除我黨籍，我是求仁得仁。」

距離連署僅剩兩天，呂秀蓮說，現在從郵局收到非常少，若設站涉及行政規章問題，不需要那麼多警力，劍潭捷運、龍山寺、淡水，只要一擺攤就被關切甚至被跟蹤，但她不走法律，因為警察也是奉命行事。

(中時 )