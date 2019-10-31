109學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績10月31日寄發，今年雖然F等級的考生比率是近5年最低，但同屬後段成績的C等級加上F等級考生仍高達4成2以上，比去年還高。

大考中心從100年開始試辦高中英聽測驗，103年正式列為大學入學檢定採計項目；其成績分為A、B、C、F等級，A代表幾乎聽懂、B大致聽懂、C約略聽懂、F少部分聽懂。採4個等級是標準參照，也就是用考生答對題數去得出其能力值，而不像學測是用考生得分的人數比例去得出相對級分。

大考中心分析109學年度高中英聽第一次考試到考10萬7746人成績，經過測驗等化、彌平不同試卷間的難易度差別之後，A等級考生人數占19.16％，B等級38.60％，C等級38.06％，F等級4.18％。

跟近5年比起來，A級與C級介於5學年度間，B等級是近5年最高，F級是近5年最低。但同屬後段成績的C等級加上F等級考生，仍高達42.24％，高於去年的41.96％。

至於F級是近5年最低，大考中心副主任黃璀娟解釋，每一年考生都不一樣，能力不一樣，考卷也不同，「這個波動我們看來也是正常現象。」

英聽測驗包括看圖辨義、對答、簡短對話、短文聽解等4種題型，每一種題型配分相同。本次考試考生看圖辨義得分率最高，平均是73.16％；對答62.61％、簡短對話63.51％、短文聽解63.21％，得分率平均都略高於6成。

細分發現，A等級考生4項得分率都高於9成，簡短對話94.16％最高；B等級考生4項得分率都在7成以上，看圖辨義接近8成；C等級考生看圖辨義得分率6成，對答、簡短對話、短文聽解3項是4成略多；F等級看圖辨義得分率接近3成5，其他3項約2成上下。

高中英聽測驗第二次考試報名是11月1日至11月7日，考試時間是12月14日。

(旺報 )