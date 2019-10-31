國道通行費欠費情形嚴重，累積欠款已達8億元，交通部高速公路局與法務部行政執行署合作推出便民措施，欠費2萬元以下的案件若被移送強制執行，民眾可到全國5大便利超商繳費，多出超過1萬處據點，且免付手續費，11月1日起正式上線服務。

依照規定，欠費300元以上逾期未繳，高公局就會把案件移送行政執行署強制執行，民眾必須到行政執行署或高公局現場繳款，或透過郵政劃撥、郵寄匯（支）票、匯款等方式繳納，由於據點較少，多所不便。

高公局副局長吳木富表示，與行政執行署合作推動多元繳款管道，只要用路人通行欠費2萬元以下，在繳納期限內持行政執行分署寄發印有條碼的傳繳通知書，即可至5大超商（統一、全家、萊爾富、OK、美廉社）繳納，計有逾萬處據點，且用路人不需負擔手續費，11月1日起正式上線。

國道通行費一年約有3萬多輛車欠費不繳，欠費每年約增加1.4億元，現已累計達8億元，其中約4億元已經移送執行。高公局統計，欠費超過30萬元的欠費大戶有30名，2名是一般民眾，28名則是公司行號，以物流業和運輸業為主，欠費第一名高達364萬元。

(中時 )