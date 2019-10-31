針對故宮去中國化的議題，故宮院長吳密察（圖）31日赴立法院教育及文化委員會時，會前受 訪表示，中國就在那裡，故宮典藏的國寶，就是中國古典藝術精品，這不可能去中國化。（劉宗龍攝）

針對故宮去中國化的議題，故宮院長吳密察31日赴立法院教育及文化委員會時，會前受訪表示，中國就在那裡，故宮典藏的國寶，就是中國古典藝術精品，這不可能去中國化。

(中時 )