故宮去中國化？故宮院長吳密察：不可能 17:472019/10/31 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對故宮去中國化的議題，故宮院長吳密察（圖）31日赴立法院教育及文化委員會時，會前受 訪表示，中國就在那裡，故宮典藏的國寶，就是中國古典藝術精品，這不可能去中國化。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對故宮去中國化的議題，故宮院長吳密察（圖）31日赴立法院教育及文化委員會時，會前受 訪表示，中國就在那裡，故宮典藏的國寶，就是中國古典藝術精品，這不可能去中國化。（劉宗龍攝） 針對故宮去中國化的議題，故宮院長吳密察31日赴立法院教育及文化委員會時，會前受訪表示，中國就在那裡，故宮典藏的國寶，就是中國古典藝術精品，這不可能去中國化。 (中時 ) #故宮 #中國化 #院長 #中國 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺韓當總統 送張志明進立法院 04:102019/10/27 政治要聞 記者祝賀王金平代表親民黨選總統 王金平連答... 12:032019/10/27 政治 綠滲透史觀去中 陸首提教育台獨 04:102019/10/28 焦點新聞 採‧訪‧線‧上－那些如同棄兒般 沒人理會的法案… 04:102019/10/28 產業特刊 M1A2T戰車下月簽發價書 14:042019/10/28 軍事 中選會委員同意案 立法院投票通過 17:202019/10/29 政治 六腳鄉鐵馬慢旅 賞超巨型「故宮三寶」 19:002019/10/29 生活 核四燃料棒又送出 廠內剩餘燃料棒所剩無幾 23:072019/10/29 財經 看看英國議會 想想台灣立院 04:102019/10/30 時論廣場 卓榮泰：蘇嘉全若留在立法院 也是理所當然 10:112019/10/30 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！韓蔡差距變化 網喊：有點扯 - 政治 這張臉害小英民調丟8％ 韓黑教父笑死了 - 政治 綠營瘋傳大選試算 高嘉瑜爆韓蔡最終結局 - 政治 廟口阿北一句話 網：民進黨老巢要被刨光了！ - 政治 趙少康泣血真心話 網淚喊：拜託藍軍投韓吧！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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