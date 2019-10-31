109學年度高中英聽考試違規755件，其中又以「未攜帶有效證件正本」718案占最大宗，高達違規總件數的95％以上。大考中心表示，107學年開始各項大學入學考試就不發准考證，但要用身分證、健保卡、駕照等有效證件，不得用學生證，還是要請考生多多注意。

另一個考生最常違規就是攜帶入場的行動裝置沒有完全關掉，大考中心強調，手機開成靜音、震動、飛行模式等都不算「完全關機」，此次考試沒有「完全關機」且考試時還發出聲音者有12件，比過去都還要高；由於是英聽考試，試場環境非常重要，因此應試時隨身攜帶物品發出聲響是扣全部分數，比學測、指考扣得還重。

大考中心也表示，今年試務上的一個亮點就是全面使用MP3播放器，分散式個別教室播放。大考中心副主任黃璀娟表示，往年採全校廣播會有很多突發因素，像是學校跳電、老鼠咬斷電線等等都發生過；採MP3分散式個別教室播放，如果個別教室有狀況，可以立刻啟用備用電池、播放器等，感謝教育部補助經費。

(旺報 )