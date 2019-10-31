民進黨籍蔡英文總統本周民調支持度略有下降，讓藍營支持者大感振奮，據昨30日民調顯示，2020總統選舉若是藍綠對決，蔡英文以44.3%贏韓國瑜的32.8.1%，兩人相差15.2個百分點。雙方雖差距拉近，但也讓不少人好奇。蔡英文民調為何會下滑？有網友直言，「民進黨要救立委選情，不催票立院就崩掉了，更會引起新的派系內鬥，所以就是在催票防討厭民進黨、韓粉的票票入匭，把翻盤可能性給扼殺掉。

據《綠黨》今在臉書所公佈最新民調顯示，國民黨韓國瑜支持度32.8%，民進黨蔡英文支持度44.3%，蔡與韓的差距11.5個百分點，若與上周同份民調相較，雙方支持度從差距超過16個百分點急遽縮小到11.5個百分點，韓支持度上升、蔡支持度略下降，韓國瑜請假後不斷拋出各式各樣的議題，顯然有稍微凝聚藍營支持者。

對此，網友alice137651在批踢踢政黑版發文，她認為，民調近期漲跌看起來不單純，「這幾天開始都再講選情沒有很穩，說什麼韓的民調低但投票率高，而蔡民調高但投票率低，所以蔡還是跟韓五五波」並詢問網友看法。

回文的網友也紛紛回應，有部分網友認為，民進黨是要「衝高投票率」、「催立委票」、「民進黨選舉有步驟的」、「選舉花招啊，DPP強項」、「集中選票啦」、「催票啊」、「現在的民調都被綠共做得太整齊已經被看破了」、「民進黨擔憂的是立委選情」、「因為討厭民進黨會影響小英選情啊」、「立院不過半基本上就跛腳了DPP會分裂」、「怕投票率不高影響立委」

但也有部份網友認為「小菸那麼穩，有啥好怕的」、「真實的民調慢慢浮現，韓在拉尾盤」、「韓國瑜穩了啊」、「民心思變、韓流再現」、「以前也在那喊集中選票 被騙到脫褲」。

(中時電子報)