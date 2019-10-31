1579線「八斗子－台北」國道客運通車，八斗子通勤族不必再至市區轉車。（首都客運提供／許家寧基隆傳真）

新通車路線，可從海洋大學上國道直達台北的捷運站，堪稱海大學子福音。（許家寧攝）

基隆第三條快捷公車，1579線「八斗子－台北」國道客運正式通車，自八斗子出發經北寧路、碧砂漁港、海洋大學直上國道到台北的捷運站，海大師生和中正區民眾，上下班課時間不用再到市區轉乘，往返基北間的交通更迅速便利。

1579線去年6月經公路總局審議通過，由首都客運營運並添購新車，在10月中旬正式上路，由八斗子出發，行駛台2線貫穿基隆市中正區，分為行經「祥豐街」及「中正路」兩種路線，尖峰時間班距15到20分鐘，離峰班次30到40分鐘。

基隆發車時間平日5時45分至22時、台北端平日7時至23時，沿線經過正濱舊漁會大樓、正濱漁港、和平島公園、海科館、旭丘公園等觀光遊憩熱點，市民可在捷運松山線、板南線及淡水信義線等東區商圈轉乘，除通勤上下班、購物逛街也很方便。

市府指出，第一條城際快捷公車2088線暖暖－松山站，在2016年上路，每月乘客數達23.1萬人次，截至8月總搭乘數達714萬人次，同年底第二條1088線八斗子－北市府通車，每月乘客數達2.3萬人次，截至8月總搭乘數73萬人次。

1579線無論是欣賞基隆港風光、廟口吃美食、彩虹屋打卡拍照、海科館知性之旅、體驗深澳鐵道自行車，都能直接利用本路線前往。目前快捷公車路線，載客量均穩定成長，獲得民眾好評，第4條中山區快捷公車，也在今年9月已向公路總局申請中。

(中時 )