曾獲優良司機表揚的司光宇，開公車認識1位智障女乘客後，以巧克力、零食為誘因性侵對方，直到被害人懷孕13周犯行曝光，司男雖稱辯稱不知女方有智能障礙，還說雙方是男女朋友，但他的同事卻打臉，證稱大家都知道女方有智能問題。刑事部分司光宇被依乘機性交罪判刑6年6月後，民事賠償部分，台北地方法院審理後今(31)日判司要賠被害人100萬元。本案可上訴。

原本擔任公車司機的司光宇，過去曾在公車上撿到50萬元送去招領，當時他說乘客會帶著大筆現金搭車，一定都有急用，看到失主失而復得的眼神，是很開心的事，他因拾金不昧也因此獲優良司機表揚。

本案起因司光宇2015年認識被害人後，雙方互留手機、LINE成為朋友，他常在下班後，載被害人到她母親的公司，或利用假日邀約被害人出遊，以巧克力、零食為誘因，三度帶被害人到旅社發生性關係。2016年9月，被害人生理期異常，經友人建議驗孕，發現懷孕，進一步到醫院檢查，確認已懷孕13周，經引產手術並檢驗胚胎DNA與司男相符，被害人家屬因此提出告訴，刑事部分檢方偵結後將司起訴。

司男在北院刑案審理中，否認知道對方智障涉及乘機性交罪。他說，被害人搭他的車刷的是全票，還說會送她巧克力，是以男女朋友交往；發生關係則是經對方同意。但司男前同事作證說，會在客運總站搭車的乘客，司機們都認識，被害人工作單位那站上、下車，大都屬同一單位，只要聊過天，就知道她們與一般人不太一樣。被害人則說，她沒有很喜歡司男，與對方不是男女朋友，因為她沒有朋友，才把司當成朋友。

北院刑庭認定，司男利用心智缺陷的被害人渴望交友，數次乘機性交，行止不當至極，犯後又避重就輕，未與家屬和解，加上告訴代理人證稱，被害人被性侵後，頭上出現「壓力圓形禿」，依3個乘機性交罪，判司有期徒刑6年6月。

民事求償部分，案經北院民庭法官審理後，認定司確實涉有性侵的事實，侵害被害人權益，判他要給付精神慰撫全100萬作為賠償。

(中時 )