李詠嫻日前在臉書上PO出和友人吊單槓互換衣服影片，短短幾天湧入許多網友留言分享超過2200則，觸及率更高達3千2百萬次！各國網友們在下方留言TAG朋友說「這遊戲真棒能鍛鍊和紓壓」、「我們也來挑戰這遊戲」、「下次我也要這麼鍛鍊」、「果然是辣媽」。

李詠嫻是演藝圈公認的運動辣媽，近期勤跑精品和慈善晚宴，她坦言：「時間好重要，一天不運動就不自在。」因小孩慢慢長大，每天都要精打細算時間的分配才能生出運動的時間，以前還沒把運動變成每天習慣時和女性朋友約會都是吃飯，她說：「最近媽媽圈都約爬山運動、比較少約吃飯了。」

臨時起意的影片留言和觸及數飆高，甚至引起外國網友的討論已超乎她想像，看見後她興奮直呼：「超酷！想不到可以造成迴響，希望大家都能動起來都變得健康！」被問起除了現在的運動規劃外，還有什麼運動嗜好？她笑說：「我身邊的朋友一個個都開健身房，都有去捧場去玩啊。」之後也會重拾拳擊運動。

李詠嫻和艾力克斯日前帶兒女參游泳比賽獲金牌。（艾迪昇提供）

被問起是否有和老公艾力克斯一同較勁過極限運動，李詠嫻說最近艾力克斯打籃球膝蓋受傷怕影響工作，受傷至今一年沒肌耐力運動，不過全家有一同參加游泳比賽，她驕傲說：「哥哥本來很排斥游泳喜歡球類，後來讓他和游泳校隊的妹妹參加游泳比賽後居然得金牌！」她笑說：「結果我和艾力克斯游輸孩子得銅牌。」言語中藏不住兒女獲獎的喜悅。

(中時 )