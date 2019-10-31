藝人黃心娣演出電影《女優，摔吧！》，因為拍攝壓力太大，導致養成「咬冰塊」的舒壓方式，幾乎每天喝一杯手搖飲料的她，也被經紀人下令只能喝無糖口味，讓黃心娣嘆說：「每次劇組有人探班請飲料，我都只能默默地等大家拿完珍奶後去拿無糖的茶。」

黃心娣在片中飾演摔角高手，從電影前期訓練到開拍後，全身傷痕累累，她也為了這個角色，顧不得一般人對女演員體態的印象，只要收工有時間她就衝去健身房要把自己練得更壯，更符合角色。

《女優，摔吧！》由夏于喬、鬼鬼（吳映潔）和黃心娣共同主演，因為是在講女子摔角的故事，片中大部分演員都是女生，黃心娣透露化妝間永遠有聊不完的女人話題，也有買不完的團購。

一開始是因為拍攝摔角動作時，演員或多或少都有大大小小的傷，化妝師就用精油幫忙推、按摩，因為太有效，大家就開始團購訂精油，陸陸續續還訂了酸梅、蜂蜜、紫蘇油等等，化妝間常常塞滿演員們訂的產品，黃心娣打趣地說，這也算是她在緊繃地拍攝狀態中的一點小樂趣。

(中時 )