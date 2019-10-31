太陽花學運聲請國家賠償勝訴，中華民國退休警察總會長耿繼文31日在臉書公開發文表示，法院判警察需賠償受傷群眾，蔡英文等太陽花群眾卻不必賠受傷的警察，此因果倒置本末不分的判決，警察不服！有是非的國人不服！他呼籲在職的後期警察學弟妹們，以太陽花判決為鑑，你們好自為之。

耿繼文的發文指出，五年前太陽花群眾霸佔並破壞行政院設施的事，至今仍記憶猶新，執行安全維護勤務的警察，也多在職。警察依法執行驅離群眾，以維護行政院的作為，毫無疑問，是沒有人會否定警察該有的作為。

在這段過程中，本人奉命自桃園率6個分隊保安機動警力漏夜北上支援，在場看到太陽花毀損建物設備，現場一片狼籍的狀況，也看到蔡英文、蘇貞昌、顧立雄……等七十餘人與大批太陽花群眾佔據行政院，由蔡英文蘇貞昌等領頭阻卻警察羞辱警察並攻擊警察（這些錄影全在），警察受傷甚至盾牌警棍等裝備被失控群眾圍攻奪走……，群眾囂張猶如沒有法律的國家，警察受傷200餘人，這麼多的警察受傷，裝備被奪，法院怎麼不就事論事審理？為什麼民進黨上台執政，行政院長林全就撤告太陽花？這些移送太陽花違法的卷宗相信仍躺在法院，法院卻選擇性的視若無物。

耿繼文說，今天法院判警察需賠償受傷群眾，蔡英文等太陽花群眾卻不必賠受傷的警察，此因果倒置本末不分的判決，警察不服！有是非的國人不服！

他同時呼籲在職的後期警察學弟妹們，以太陽花判決為鑑，你們好自為之！

(中時 )