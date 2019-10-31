國民黨立委許毓仁拿國發會內部的投資建議報告，指出內容幾乎都不建議投資東貝光電。（黃世麒攝）

藍委費鴻泰（左）與藍委許毓仁（右）。（國民黨團提供）

國民黨立委許毓仁、費鴻泰今天舉行記者會，揭露國發基金亂象，許毓仁指出，為鼓勵銀行貸款給中小企業，行政院長蘇貞昌指示將修改辦法，將放款家數納入考核，形同「政策買票」，慷人民之慨以方便掌握中小企業的「金脈」與「人脈」。許毓仁質疑，難道國發基金已經淪為「紓困基金」或「選舉基金」嗎？

許毓仁指出，今年1月底，國發基金入股LED廠東貝光電1億450萬元，但短短8個月時間卻傳出財務吃緊及申請紓困，截至第2季為止，東貝合併淨損2.35億元，國發基金內部評估機制及投資前的財務盡職調查明顯失靈，「這樣的公司，國發基金還投得下去」 。

許毓仁表示，根據東貝的財報顯示，2016年、2017年每股稅後雙雙虧損1.41、4.93元，截至今年第二季為止，東貝合併淨損2.35億元，每股稅後仍虧損0.52元，國發基金的審查會議評估顯然大有問題，事後出事了，責任歸屬說也說不清楚。許毓仁認為目前國發基金直接投資的部份應該要全面暫緩，重新整頓後才能繼續進行，否則人民的錢根本打水漂。

此外，許還指出，資產總額僅670億的台企銀終於撐不住，在9月份傳出需私募100億，最後還是國發基金進場認股50億。

費鴻泰表示，東貝光電的案例只是冰山一角，去坊間打聽，國發基金亂投資的案例更多，未來一定會陸續被揭露。另外，蘇貞昌4月份時大幅更動公股行庫的人事聘用，並且強力要求放大放款幅度。連不適任的人都找進來，第一金控的董事長才剛因為慶富案下台，現在又找回來當公股銀行董事長？不要選舉到了，都只有選舉考量，沒有專業考量。

許毓仁認為，目前我國新創圈苦無天使輪的創投者，沒有創投願意來台投資，國發基金與其花錢紓困財務體質已有問題的公司，不如回歸國發基金的本質，帶動我國產業創新。

(中時 )