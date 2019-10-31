為了吸引陸客、華僑等來台辦理醫美健檢並增加台灣醫美品質，衛福部針對醫美診所設計「診所版的醫美認證」擬定《診所美容醫學品質認證作業指引》，通過認證的診所將可獲「金牌」認證增加競爭力，並可代辦外籍人士醫美簽證申請來台。這次認證由醫策會等單位進行品質認證，美容醫學品質認證分為手術類及非手術類，認證效期為3年。

醫事司司長石崇良強調，台灣醫療機構「不能把雞蛋都放在同一個籃子裡」應向全世界開放，只要是來台距離為4小時內的外籍人士都應是積極爭取的國際醫療對象，盼透過認證機制增加醫美診所的國際競爭力。

考量民眾醫療美容多在診所進行，醫院反而是少數，過去二者都適用同樣的醫療法規，但醫院在設備標準要求高，導致診所申請認證興致缺缺，。但衛福部統計，診所門診中發生的醫療糾紛以「醫美」為大宗，加上侵入性的醫療多會在醫院進行，因此特地設計診所版的醫美認證，預計下週公布後，各診所可自發申請。

石崇良指出，辦理認證就是要提供民眾能辨識哪些是「優質」診所，認證項目必須每一條都達成才能拿到「金牌」，項目包含民眾隱私如動線安排、感染控制、醫療廢棄物處理、藥物管裡。手術類更規定，手術、治療紀錄及病歷應記載完整全身麻醉一定要有合格麻醉師、落實術前、術中及術後麻醉照護安全作業等，

石崇良強調，申請診所機構應明訂美容醫學服務項目、收費，並刊登在機構明顯處及網頁，同時訂有緊急應變程序、設置客服專線等。申請資格為提供手術類或非手術類美容醫學服務項目達6個月以上，並於所在地衛生局合法登記6個月以上，且2年內沒有因違反醫療相關法規被衛生主管機關處停業以上處分，當接獲申請後，將由公正單位對申請診所進行資格審查及實地訪視，確保診所醫療品質。

石崇良說，台灣醫療技術佳、服務好，全世界有目共睹，近年來陸客來台醫美健檢人數下降，台灣醫療機構「不能把雞蛋都放在同一個籃子裡」，除了陸客，也應向全世界開放，只要是來台距離為4小時內的外籍人士都應是積極爭取的國際醫療對象，往後通過認證診所也將列入國際醫療認證機構名單，增加認證診所的國際競爭力。

石崇良說，台灣醫療技術佳、服務好，全世界有目共睹，近年來陸客來台醫美健檢人數下降，台灣醫療機構「不能把雞蛋都放在同一個籃子裡」應向全世界開放，只要是來台距離為4小時內的外籍人士都應是積極爭取的國際醫療對象，往後通過認證診所也將列入國際醫療認證機構名單，增加認證診所的國際競爭力。

該指引於明（11／1）日公告上路，有意願代辦診所可以提出申請，再由醫策會等單位進行品質認證，美容醫學品質認證分為手術類及非手術類，認證效期為3年。

(中時 )