高雄警方直接突襲火鍋店，帶回太陽會苗栗分會長及一名蘇姓幫眾。（高市刑大提供／袁庭堯高雄傳真）

持續掃蕩「連千毅之亂」，高雄檢警30日晚間兵分兩路，北上苗栗拘捕連千毅「大哥」、太陽會苗栗分會長謝育全及蘇姓幫派份子，同時也於高雄市區逮獲太陽會高雄分會李姓會長及林姓、范姓兩名嫌疑人，懷疑5人都涉及當時高雄的暴力事件。全案以違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

刑事局南打、高市刑大及保一維安特勤總隊30日晚間兵分兩路，在苗栗一間火鍋店突襲正在聚餐的謝男與十多名幫眾，查獲徽章但無違禁品，最後將謝男及另名涉案的蘇男連夜押回高雄。警方懷疑，當時出面投案的張姓槍手，就是謝男的貼身保鑣。

謝男今年9月出現在高雄，親自替連千毅協調與「大仁哥」之間的糾紛，當時連千毅和大仁哥握手言和的畫面還遭現場小弟持手機錄下外流。雙方和解後，還一度至酒店飲酒作樂，不料雙方外圍小弟不知此事，連千毅的倉庫遭中部地區仇家趁隙報復、開車衝撞直撥倉庫，連千毅以為大仁哥反悔，便教唆小弟前往大仁哥的寵物店開槍，導致衝突一發不可收拾。

市刑大30日晚間也同步至高雄市新興區七賢路一處大樓，拘捕太陽會高雄分會李姓會長及林姓、范姓兩名嫌疑人，懷疑他們也涉入砸店、開槍事件，31日全數涉案嫌疑人均移送高雄地檢署訊問偵辦。

(中時 )