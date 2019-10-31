菊子弟兵遭彈劾！ 媒體踢爆主角是謝震武「妻舅」？！

前高雄市長陳菊時代的前環保局長李穆生，因洩露採購文件給特定廠商，遭判刑判刑1年2個月，監察院更全數通過彈劾！菊朝人馬出包再一樁！但令人震撼的是，李穆生竟傳出是謝震武的妻子李月娥的哥哥！對此，國民黨桃園市議員黃敬平批評謝震武，之前不是黑韓國瑜黑成這樣，那對於自己妻舅發生的事情，卻睜一隻眼閉一隻眼，避而不談！

據《中天新聞》報導，李穆生擔任局長期間，洩露採購文件給特定廠商，被判刑1年2個月，處易科罰金定讞，監察院更以12:0全票通過彈劾案，公務員懲戒委員會也判決撤職，停止任用一年。花媽子弟兵出包又一樁！但最令人訝異的是，李穆生竟是謝震武的妻舅！

對此，黃敬平表示，謝震武之前不是黑韓國瑜黑成這樣，那對於自己妻舅發生的事情，謝要怎麼說？黃敬平更批，謝好像也落入民進黨酬庸的一個大團體裡面，一個大桶鍋一樣，變得就跟獨眼龍一樣，睜一隻眼閉一隻眼就避而不談嗎？

對於妻舅遭彈劾議題，《中天新聞》表示至截稿前沒有回應。不過，對於外界傳出他的妻子李月娥請辭台中市政府市政顧問，將到台南市美術館擔任副館長，惹來質疑謝震武「譙韓為妻鋪路」一事。謝震武曾強調自己問心無愧，若未來再有不當聯想，他「法律人以法律解決」。

(中時電子報)