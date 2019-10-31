國人到訪沖繩必訪的那霸市世界文化遺產首里城（The Shuri Castle）今（31）日清晨驚傳失火，目前已確認，城堡正殿、北殿、南殿幾乎全部燒毀，令當地人及遊客相當痛心。首里城自14世紀左右建城以來，歷經多次戰火燒毀，不過許多人不知道的是，90年代初重建時，當中的木頭還是從台灣來的。

沖繩世界文化遺產首里城慘遭祝融，包括正殿、北殿、南殿幾已燒毀。

首里城是琉球王國1429至1879年統治期間的政治行政中心，數百年來歷經多次戰火波及被毀，二次大戰期間的沖繩島戰役更遭到美軍戰機、船艦炮火猛攻，最終完全燒毀。首里城是沖繩的象徵，更被許多當地人視為神一般的存在，當地政府1992年展開修復工作，以18世紀初的建築結構為藍本重建，許多台灣遊客不知道的是，當中的木頭還是從台灣運來的。

首里城最富麗堂皇、專由琉球王國帝王使用的正殿已全部付之一炬。（圖／美聯社、共同社）

據日本NHK報導，參與重建的繩縣立博物館館長田名真之說，當他看到首里城遭火紅烈焰吞噬的畫面時，「幾乎不敢置信」，他回憶重建過程相當艱辛，因為沒有太多歷史資料可以參考，當時也沒有專業的宮殿修復木匠，指出首里城能夠修葺完成，是許多人共同合作的智慧結晶，他還向媒體證實，重建使用的木材是從台灣運來的。

另外根據沖繩英文媒體網站Japan Update收錄的歷史資料，一篇2004年報導也提到，首里城中裝飾最為華麗、專門由古代琉球王國帝王使用的正殿，重建使用的木頭就是來自台灣的台灣紅檜（Taiwan Cypress）。根據台灣琉球協會2013年11月30日在官方臉書發布的貼文，當時沖繩縣副知事高良倉吉率團訪問宜蘭、拜會當時的宜蘭縣長林聰賢時，曾當面提及修葺首里城所使用木材多來自宜蘭盛產的檜木，展現台灣與沖繩友好的情誼。

(中時電子報)